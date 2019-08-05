В Кузбассе полицейский предстанет перед судом за вымогательство взятки у предпринимателя

КЕМЕРОВО, 5 августа. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который вымогал у местного предпринимателя взятку за покровительство в бизнесе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"По версии следствия, обвиняемый познакомился с предпринимателем, который открывал похоронное агентство. За денежное вознаграждение в виде 50% от прибыли фирмы полицейский пообещал, что информация об обнаружении тел умерших граждан будет сразу передаваться похоронному агентству предпринимателя", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, предприниматель сообщил о противоправных требованиях полицейского в службу собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали посредника, который получил деньги от бизнесмена и должен был передать взятку полицейскому.

Бывший сотрудник МВД обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б", ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством"). Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал.