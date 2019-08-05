В Красноярском крае погиб ребенок, попав под моторную лодку

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Ребенок погиб в Шарыповском районе Красноярского края, попав под моторную лодку. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном управлении Следственного комитета.

"На озере Большое в Шарыповском районе неустановленный мужчина, управляя моторной лодкой, опасно приблизился к береговой линии и допустил наезд на находящуюся в воде 9-летнюю девочку, которая от полученных травм погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Личность мужчины, управлявшего лодкой, установлена.