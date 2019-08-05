Экс-главу томского департамента лесного хозяйства отпустили под подписку о невыезде

ТОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель департамента лесного хозяйства администрации Томской области Михаил Малькевич, который в феврале этого года был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и заключен под стражу, отпущен под подписку о невыезде. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"Мера пресечения обвиняемому Михаилу Малькевичу, который ранее содержался под стражей, изменена на подписку о невыезде. Оснований для содержания его под стражей в настоящее время нет", - сказал собеседник агентства.

Cледственные органы возбудили уголовное дело в отношении Малькевича по факту злоупотребления должностными полномочиями. 7 февраля он был заключен под стражу, после чего чиновник уволился по собственному желанию.

По версии следствия, Малькевич в интересах коммерческой организации "допустил заключение контракта на выполнение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в насаждениях лесничеств Томской области в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации на общую сумму около 258 млн рублей". При этом он знал, что организация не может выполнять работы и наймет субподрядчика, который выполнит работы по сниженной стоимости.

Режим ЧС вводился в Томской области в 2016 году из-за нашествия опасного вредителя - сибирского шелкопряда, им были заражены около 500 тыс. гектаров лесного массива региона.