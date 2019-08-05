Иркутские археологи нашли "монгольскую амазонку" в захоронениях X-XV веков

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили "монгольскую амазонку" в одном из пяти женских погребений, датированных периодом X-XV веков, в северном Прихубсугулье (Монголия), сообщается в понедельник на сайте вуза.

Ученые ИРНИТУ во время археологической экспедиции, проходившей 8-27 июля 2019 года, обнаружили шесть захоронений, в том числе пять женских, датированных периодом X-XV веков. В одном из захоронений исследователи обнаружили внутри деревянной колоды женский скелет с мощными костями и весьма внушительного роста - 1,8 метра.

"Обнаруженная нами погребенная - это своего рода "монгольская амазонка", достаточно сильная дама, способная побороть некоторых мужчин. Можно предположить, что она была воительницей, поскольку в загробный мир вместе с ней отправили длинный нож, топорик, седло со стременами и медную чашу - крайне редкий атрибут для женских захоронений. <...> Эта монголка серьезно болела - у нее не было части верхних и нижних зубов", - цитируются в сообщении слова руководителя научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ профессора Артура Харинского.

Раскопки проводились между сельскими домами вблизи монгольского населенного пункта Ханхе. Многие могилы оказались разграбленными. Участники экспедиции обнаружили пять женских и одно мужское захоронения. Также исследователи нашли вещи европейского происхождения - две ромбические золотые бляшки со вставками для драгоценных камней с нашивками в технике зерни и крупный кусок янтаря, украшенного растительным орнаментом, предположительно, он был частью большого диска диаметром до 15,4 см.

"Скорее всего, янтарный шедевр европейского ювелирного искусства стал частью добычи монгольских воинов. Они разломали диск на кусочки и поделили его между собой во время похода на Европу в 1242 году", говорится в сообщении. Также археологи нашли головной убор "бокка", по описанию ученых, напоминающий высокую капитель с колонной. Его характерными элементами являются бронзовая трубочка с молитвенными свитками и декоративные бусы.

Сообщается, что все найденные артефакты остаются на территории Монголии и будут исследованы в лабораториях Улан-Баторского государственного университета, а позже попадут в музей. "Экспедиция заполнила большой хронологический период, который нам хорошо знаком по исследованиям в Прибайкалье и Забайкалье. Мы планируем продолжить раскопки на этой территории, чтобы изучить историю северного Прихубсугулья от бронзового века до 1600-х годов", - сказал Артур Харинский.