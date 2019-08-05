В Иркутске на 16,5 млн рублей оштрафована компания, строители которой объявляли забастовку

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Полиция Иркутска оштрафовала на 16,5 млн рублей подрядную организацию, иностранные работники которой в мае на стройплощадке детского сада объявляли забастовку из-за невыплаты зарплаты. У иностранцев не было разрешений на работу в России, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Иркутской области.

"Коммерческой организацией привлечены к трудовой деятельности на вышеуказанном объекте для выполнения строительно-монтажных работ 33 иностранных гражданина в отсутствие разрешения на работу в Иркутской области. В связи с этим прокуратурой города Иркутска материалы проверки направлены в отдел по вопросам миграции МУ МВД России "Иркутское" для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях. <…> Подрядчик привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 16,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что речь идет о подрядной организации, работники которой в мае объявляли забастовку. В Иркутск они прибыли из Китая. На строительной площадке муниципального детского сада выполняли бетонные работы.

Как сообщал ТАСС, в забастовке участвовали 33 человека. Работодатель задержал им зарплату из-за того, что власти Иркутска вовремя не перечислили организации деньги, которые в свою очередь не перевело муниципалитету областное правительство. Средства поступили из федерального бюджета, но, согласно новым требованиям Минфина РФ, региональное министерство образования должно было заключить дополнительное соглашение с Министерством просвещения России. Чтобы перечислить необходимую сумму, пришлось ждать оформления документов. В начале июня бастовавшие рабочие уехали в Китай, при этом в региональном управлении СК, которое начало проверку по факту забастовки, тогда не смогли уточнить, был ли погашен долг по зарплате.

Детский сад строится в микрорайоне Первомайский Иркутска. Трехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров начали возводить в конце 2018 года и должны сдать в эксплуатацию в IV квартале 2019 года.