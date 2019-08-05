Вода в реке Ие в Тулуне опустилась на 69 см ниже критической отметки

ТАСС, 5 августа. Уровень воды в реке Ие в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился еще на 19 см за 12 часов и составил 631 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Уровень воды в реке Ия на 20:00 (мстн) 5 августа составил 631 см", - говорится в сообщении.

Критической отметкой для Ии является уровень в 7 м при высоте защитной дамбы в 9 м. Ранее уровень воды в реке резко увеличился до 11,25 м, после чего начался спад.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.