В Омске к МЧМ-2023 по хоккею построят три гостиницы класса 4 звезды

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Три инвестиционных проекта по строительству гостиничных комплексов на 395 мест с общим объемом инвестиций 2,15 млрд рублей и сроком ввода в эксплуатацию до 2023 года реализуются в Омске, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства экономики Омской области.

Строительство гостиниц классом не ниже 4 звезд является одним из основных условий Международной федерации хоккея (IIHF) для проведения в Омске в 2023 году матчей молодежного чемпионата мира (МЧМ-2023).

"У нас реализуются три проекта. Это строительство гостиничного комплекса Hilton Double Tree компанией ООО "Л-Финанс" на 200 мест, гостиничного комплекса на 75 мест компанией "Новые проекты" на улице Пушкина и реконструкция здания в административно гостиничный комплекс CURIO a collection by Hilton на 120 мест компанией "Топ Лайн". Все гостиницы класса 4 звезды", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков рассказал ТАСС, что в Омске до сих пор нет ни одной гостиницы класса 4 звезды. В Министерства экономики Омской области добавили, что компания "Новые проекты" инвестирует в проект 400 млн рублей и планирует ввести гостиницу в эксплуатацию в 2020 году. "Л-Финанс" и "Топ Лайн" завершат проекты в 2022 году, объем инвестиций 1,3 млрд рублей и 450 млн рублей соответственно.

В мае 2018 года IIHF утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Часть матчей МЧМ-2023 сможет принять Омск, если город восстановит "Арену-Омск", которая находится в аварийном состоянии.