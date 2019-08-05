В Ачинске открыли три эвакуационных пункта после взрывов в военной части

ТАСС, 5 августа. Пункты эвакуации организовали в Ачинске Красноярского края для жителей, чьи дома оказались в зоне, близкой к взрывам и пожару в военной части. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации города.

"Эвакуационные пункты в школах Ачинска №12,18,1 готовы к приему жителей. Организовано питание, питьевая вода", - сказали в пресс-службе.

Также, по данным ГУ МЧС по региону, в настоящее время проводится эвакуация жителей поселка Каменка, подготовлены пункты временного размещения людей в населенных пунктах Горный и Ястребово на базе средних общеобразовательных школ.

Около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло восьми человек - четверо из них военные, еще четверо - гражданские лица. Появившаяся информация об одном погибшем не подтвердилась.