Более 150 человек ликвидируют ЧП в Красноярском крае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Более 150 человек и 50 единиц спецтехники задействовано для ликвидации ЧП в Ачинском районе Красноярского края, где в понедельник происходят взрывы и пожар на складе с боеприпасами, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления МЧС.

"Всего на месте происшествия работают 153 человека и 51 единица техники, из них от МЧС - 66 человек личного состава, 13 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении МЧС отметили, что в настоящее время продолжается эвакуация населения из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй и Ключи. "Население эвакуируется на автобусах и самостоятельно на личном автотранспорте в соседние населенные пункты, в стационарные пункты временного размещения, которые созданы на базе средних общеобразовательных школ", - отметили в пресс-службе. В управлении МЧС также сообщили, что на место ЧП выехали психологи ведомства.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло восьми человек, четверо из них военные, еще четверо - гражданские лица. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военнослужащем в результате ЧП, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны.