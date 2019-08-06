В МВД заявили об отсутствии пробок в Ачинск, где ранее произошел взрыв на военном складе

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Пробки и затруднения движения как на въезде в Ачинск, так и на выезде из города отсутствуют, кроме тех участков, где движение ограничено или запрещено. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

"В настоящее время пробок и затруднения в движении не наблюдается как на въезде в Ачинск, так и на выезде. Кроме тех участков, которые ограничены в движении и где движение запрещено. Там стоят наряды полиции, там наряды ДПС, они полностью перекрывают движение, то есть возвращают машины до принятия конкретного решения по снятию данных нарядов", - рассказал ТАСС Юрченко.

Он отметил, что определенное количество машин стоит вдоль трассы.

"Это машины тех граждан, которые выехали из Ачинска, то есть еще, может быть, до эвакуации, либо во время эвакуации, то есть они ждут разрешения на возвращения в эвакуированные места", - добавил собеседник агентства.

В связи с ЧП, которое произошло в Ачинском районе, автодорога Ачинск - Назарово на настоящий момент полностью перекрыта для движения всех видов транспорта, для грузового транспорта перекрыт участок дороги федеральной трассы Р-255 от села Боготол до поселка Козулька.