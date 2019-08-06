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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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В Минобороны планируют потушить пожар на военном складе в Красноярском крае до конца дня

Замглавы ведомства Дмитрий Булгаков уточнил, что для этого задействуют 10 самолетов Ил-76

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края планируется потушить до конца дня. В работе задействуют самолеты Ил-76 и вертолеты, сообщил во вторник журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Мы сейчас должны открыть воздушное движение, и работать по тушению пожара будут 10 самолетов Ил-76 и вертолеты. Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией [пожара]", - сказал он.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что детонация боеприпасов на складе в Красноярском крае прекратилась, но сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. Жителей района просят сообщать по горячей линии об обнаруженных предметах, не прикасаясь к ним.

Авиагруппировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, была создана в регионе для тушения лесных пожаров. 

В новость были внесены изменения (9:27 мск) - передается с новым заголовком, лидом и бэкграундом

Теги
РоссияБулгаков, Дмитрий ВитальевичКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, ранее была объявлена эвакуация
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