Строительство нового терминала в аэропорту Кемерова начнется весной 2020 года

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Строительство нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту имени Алексея Леонова (входит в холдинг "Новапорт") в Кемерове начнется весной 2020 года. Об этом было сказано в официальном видео, представленном губернатором Сергеем Цивилевым на отчетной конференции.

"Модернизация аэропорта им. Алексея Леонова начнется уже весной 2020 года, здесь будет построен современный терминал <…>, внутренний дизайн посветят космосу", - говорится на видео.

В середине июля текущего года аэропорт Кемерова объявил конкурс на разработку проекта нового здания для терминала внутренних авиалиний. Согласно техническому заданию, новое здание будет трехэтажным, общей площадью около 9,5 тыс. кв. м. Аэровокзал должен быть оборудован как минимум двумя телескопическими трапами для посадки пассажиров, внутри здания должны быть размещены зал специального обслуживания и зал повышенной комфортности для пассажиров бизнес-класса. В действующем здании аэропорта данные возможности в настоящий момент не предусмотрены. Губернатор региона Сергей Цивилев неоднократно критиковал руководство аэровокзала за невыполнение планов по его модернизации.

Современный аэропорт в столице Кузбасса необходимо построить к 2022 году, когда Кемерово, вместе с другими городами-хозяевами мужского чемпионата мира по волейболу, будет принимать матчи.

Кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова в настоящий момент состоит из двух зданий - терминалов международных и внутренних авиалиний, построенных в 60-70-х годах прошлого столетия. Пропускная способность терминала внутренних авиалиний составляет всего 310 пассажиров в час, международного - 160 пассажиров в час, что в пиковый период летних отпусков не позволяет обеспечить комфортный уровень обслуживания пассажиров.