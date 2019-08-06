Приангарье получило первые федеральные компенсации пострадавшим от наводнения аграриям

"В Иркутскую область поступили первые средства из федерального бюджета на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения аграриям. <...> Средства выделены из резервного фонда правительства РФ и будут направлены на компенсацию ущерба сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)", - говорится в сообщении. Сумма трансферта составила 179,6 млн рублей.

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Первые 179,6 млн рублей из федерального бюджета поступили на выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения аграриям Иркутской области, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Более 50 сельхозпроизводителей, пострадавших из-за паводков в Иркутской области, получат компенсации от федерального центра за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, а также за погибших животных. Всего паводки нанесли крестьянско-фермерским и сельскохозяйственным организациям Иркутской области ущерб на сумму более 300 млн рублей.

"Выплаты начнутся до конца текущей недели", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.