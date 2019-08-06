Приангарье получило первые федеральные компенсации пострадавшим от наводнения аграриям

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Первые 179,6 млн рублей из федерального бюджета поступили на выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения аграриям Иркутской области, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.
"В Иркутскую область поступили первые средства из федерального бюджета на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения аграриям. <...> Средства выделены из резервного фонда правительства РФ и будут направлены на компенсацию ущерба сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)", - говорится в сообщении. Сумма трансферта составила 179,6 млн рублей.
Более 50 сельхозпроизводителей, пострадавших из-за паводков в Иркутской области, получат компенсации от федерального центра за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, а также за погибших животных. Всего паводки нанесли крестьянско-фермерским и сельскохозяйственным организациям Иркутской области ущерб на сумму более 300 млн рублей.
"Выплаты начнутся до конца текущей недели", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.