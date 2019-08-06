Перинатальный центр в Новосибирске может быть сдан на полгода раньше срока

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Новосибирске может быть закончено к середине 2021 года, это на полгода раньше, чем указано в графике, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство перинатального центра стоимостью 2,3 млрд рублей, началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств строительство остановили. В конце 2018 года эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 года строительство возобновилось.

"Объект должен быть сдан к концу 2021 года, но "Бердский строительный трест" - <...> надежная подрядная организация, мы с ними построили уже много объектов, и мы уже привыкли, что эта компания идет всегда с опережением графика. Конечно, после завершения основного объема работ этого года <...> будет возможность уточнить сроки, но, я думаю, что это будет срок на приближение. То есть, середина 2021 года - это что-то реальное", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что несмотря на стадию заморозки объекта, которая продолжалась несколько лет, сроки постройки центра вполне реальны. Сейчас главная задача подрядчика - это закрыть контур здания, подвести коммуникации и смонтировать отопление, водоснабжение и освещение, чтобы в зимний период можно было продолжить внутренние работы.

Перинатальный центр в Новосибирской области будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, анестезиологической и реанимационной помощи.