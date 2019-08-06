Обсуждение возможности возвращения эвакуированных из Ачинска людей назначено на 14:00

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Возможность возвращения домой людей, эвакуированных из населенных пунктов в Ачинском районе Красноярского края после взрывов и пожара на складе боеприпасов, будет обсуждаться в 14.00 по местному времени (10:00 мск). Об этом заявил губернатор края Александр Усс в эфире телеканала "Россия-24".
"Главный вопрос, который задают люди, это - когда можно будет вернуться в свое жилье. Сегодня временем предварительной оценки такой возможности является 14 часов местного времени, поскольку к этому времени и должна стабилизироваться ситуация на самом арсенале, а также к этому времени ожидается подтягивание сюда саперного подразделения", - сказал он.
"Если после 14 часов такое решение не будет принято, значит, очередной точкой для принятия решения мы назовем 20 часов местного времени [16:00 мск]", - добавил Усс.
Как сообщалось ранее, из населенных пунктов были вывезены более 16 тысяч жителей, пунктами временного размещения воспользовались свыше 3,8 тыс. человек.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.