Обсуждение возможности возвращения эвакуированных из Ачинска людей назначено на 14:00

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Возможность возвращения домой людей, эвакуированных из населенных пунктов в Ачинском районе Красноярского края после взрывов и пожара на складе боеприпасов, будет обсуждаться в 14.00 по местному времени (10:00 мск). Об этом заявил губернатор края Александр Усс в эфире телеканала "Россия-24".

"Главный вопрос, который задают люди, это - когда можно будет вернуться в свое жилье. Сегодня временем предварительной оценки такой возможности является 14 часов местного времени, поскольку к этому времени и должна стабилизироваться ситуация на самом арсенале, а также к этому времени ожидается подтягивание сюда саперного подразделения", - сказал он.