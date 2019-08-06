Эвакуированные из зоны ЧС в Красноярском крае обеспечены питанием и жильем

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Люди, эвакуированные из города Ачинска, Назаровского и Ачинского районов Красноярского края, где в понедельник, 5 августа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, обеспечены жильем и питанием, а прибывшие в Красноярск - зарегистрированы, сообщается во вторник на сайте правительства края.

По данным правительства края, эвакуировано свыше 16 тысяч жителей. Свыше 9, 5 тыс. человек вывезли за пределы 15-километровой зоны, более 6,5 тыс. человек эвакуировались самостоятельно, около 500 человек выехали из Ачинска в Красноярск на трех эвакуационных поездах. Также сейчас завершается эвакуация 400 пациентов психоневрологического стационара Ачинска.

"Всем эвакуированным людям выдали ланч-боксы с завтраком, воду и чай. Обед и ужин будут полными. Все прибывшие в Красноярск зарегистрированы. Кроме того, организовывается питание во всех пунктах временного размещения в Назаровском, Ачинском районах и городе Ачинске", - цитируются в сообщении слова вице-премьера правительства края Алексея Подкорытова.