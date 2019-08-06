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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Власти Ачинска не зафиксировали аварий, связанных с подачей электроэнергии, тепла и воды

Решение о сроках действия введенного в городе режима чрезвычайной ситуации будет принято не ранее 16:00 мск

ТАСС, 6 августа. Аварийных ситуаций, связанных с подачей электроэнергии, тепла и воды, не зафиксировано в городе Ачинск Красноярского края, где накануне из-за пожара начались взрывы на складе с боеприпасами. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.

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"Аварийных ситуаций, связанных с нарушением и перебоями в подаче электроэнергии, тепло- и водоснабжении потребителей города, не допущено", - говорится в сообщении. Городские власти также отметили, что решение о сроках действия введенного в Ачинске режима чрезвычайной ситуации будет принято не ранее 20:00 местного времени (16:00 мск).

По данным компании "Россети Сибирь", энергетики обеспечивают надежное энергоснабжение во временных эвакуационных пунктах в зоне чрезвычайной ситуации. "Случаев ограничения подачи электроэнергии не зафиксировано", - отмечается на сайте компании.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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