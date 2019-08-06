Ачинский глиноземный комбинат "Русала" начал запуск производства после ЧП

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ачинский глиноземный комбинат (АГК) "Русала", остановивший в понедельник работы и эвакуировавший сотрудников после взрывов боеприпасов на складах воинской части в Ачинском районе Красноярского края, начал поэтапное возобновление производства, следует из сообщения "Русала".
"На данный момент на АГК начался запуск производства. Основные цеха начинают поэтапный ввод в работу необходимого оборудования", - сообщила компания.
По данным ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго, вечером 5 августа по решению руководства Ачинского глиноземного комбината отключен третий турбогенератор ТЭЦ "Русал Ачинск", в результате чего нагрузка станции была снижена до 72 МВт.
"6 августа планируется включение ТГ-3 и набор нагрузки станцией", - отмечает министерство.
По данным Минэнерго, накануне вечером работы по синхронизации ТЭЦ "Русал Ачинск" и подстанции 110 кВ "ГПП-2 АГК" к единой энергосистеме страны были приостановлены из-за опасности нахождения оперативного персонала на территории открытого распределительного устройства подстанции.
Ачинский глиноземный комбинат - крупнейший производитель глинозема в России. Производственная мощность комбината - 1,069 млн тонн глинозема в год, на предприятии работают 3,669 тыс. человек.