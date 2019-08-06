Ачинский глиноземный комбинат "Русала" начал запуск производства после ЧП

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ачинский глиноземный комбинат (АГК) "Русала", остановивший в понедельник работы и эвакуировавший сотрудников после взрывов боеприпасов на складах воинской части в Ачинском районе Красноярского края, начал поэтапное возобновление производства, следует из сообщения "Русала".

"На данный момент на АГК начался запуск производства. Основные цеха начинают поэтапный ввод в работу необходимого оборудования", - сообщила компания.