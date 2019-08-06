{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Новосибирске продлил арест экс-главе клиники Мешалкина Караськову

Александра Караськова задержали вместе с супругой Ириной Бойцовой в начале июня

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил срок ареста бывшего директора НИИ патологии кровообращения (клиники им. Е. Н. Мешалкина) Александра Караськова до 19 ноября, сообщили ТАСС в суде.

"Срок содержания под стражей продлен до 19 ноября", - сказала собеседница агентства.

На эту тему

Караськов был задержан вместе с супругой Ириной Бойцовой в начале июня, позже они были арестованы. Академик, руководивший клиникой 20 лет, 17 мая уволился с поста директора по собственному желанию. Он также покинул пост депутата Законодательного собрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

Следственные органы выявили в НИИ финансовые нарушения при закупках медицинского оборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медицинских компаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривается в суде.

НИИ патологии кровообращения создан в конце 50-х годов прошлого столетия. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.

Теги
РоссияНовосибирская область
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Воздушное пространство над горевшим военным складом в Красноярском крае вновь открыто
Ограничения вводились на пролет воздушных судов в радиусе 20 км от Ачинска
Читать полностью