Суд в Новосибирске продлил арест экс-главе клиники Мешалкина Караськову

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил срок ареста бывшего директора НИИ патологии кровообращения (клиники им. Е. Н. Мешалкина) Александра Караськова до 19 ноября, сообщили ТАСС в суде.
"Срок содержания под стражей продлен до 19 ноября", - сказала собеседница агентства.
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Караськов был задержан вместе с супругой Ириной Бойцовой в начале июня, позже они были арестованы. Академик, руководивший клиникой 20 лет, 17 мая уволился с поста директора по собственному желанию. Он также покинул пост депутата Законодательного собрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.
Следственные органы выявили в НИИ финансовые нарушения при закупках медицинского оборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медицинских компаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривается в суде.
НИИ патологии кровообращения создан в конце 50-х годов прошлого столетия. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.