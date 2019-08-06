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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Размер компенсаций эвакуированным в Ачинском районе определят 7 августа

Вопрос будет рассматриваться после возвращения жителей в свои дома

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Красноярского края 7 августа рассмотрят вопрос о выплате компенсаций жителям Ачинского района, проживающим в зоне эвакуации вокруг сгоревшего склада с боеприпасами. Об этом заявил во вторник губернатор Александр Усс в эфире телеканала "Россия-24".

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"Как я уже сказал, и жилье людей не пострадало, и люди, с точки зрения финансовых потерь, тоже в порядке. Тем не менее, мы будем, безусловно, работать по каждой семье, по каждому заявлению, если такие жалобы будут возникать. Размер этой компенсации, на мой взгляд, мы определим завтра, она вполне подъемна для Красноярского края", - сказал он.

По словам губернатора, вопрос о компенсациях будет рассматриваться после возвращения жителей Ачинского района в свои дома.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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