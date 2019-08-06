Сквер на месте ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове откроют к началу сентября

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса перенесли сроки завершения строительства сквера на месте ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где произошел пожар и погибли 60 человек, на сентябрь 2019 года. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Изначально сквер памяти на месте трагического пожара планировалось построить и открыть к осени 2018 года, но здание сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" было снесено только к августу прошлого года. Сроки сдачи сквера из-за этого были перенесены, в июле текущего года власти заявляли, что сквер будет открыт к 20 августа.

"Этот "Сквер Ангелов" должен приступить к работе с начала сентября, может, какие-то мелкие недоделки еще останутся, но 1 сентября должны приступить к работе. И это должно стать местом силы", - сказал Цивилев, не уточнив причины переноса сроков завершения строительства.

В настоящий момент на месте будущего сквера ведутся работы по благоустройству, уже высажены 60 десятиметровых сосен - по числу погибших при пожаре в торговом центре, идет монтаж фонтана и строительство часовни. По словам Цивилева, это будет "один из лучших в нашей стране парков".

Благоустройство территории на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" началось в конце мая текущего года. Над проектом сквера площадью 2 гектара совместно работали кемеровские и американские архитекторы. Сквер строится за счет благотворительных средств.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. Сейчас в Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении 8 обвиняемых.