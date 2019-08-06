Два пассажирских поезда изменили маршрут из-за ЧП под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Поезда Москва - Абакан и Абакан - Москва следуют по Красноярской железной дороге с измененным маршрутом в связи со взрывами, произошедшими на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края, задержки поездов нет. Об этом во вторник сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.

"Поезда Москва - Абакан и Абакан - Москва по Красноярской железной дороге следуют измененным маршрутом. <…> Поезд № 67/68 Абакан - Москва будет остановлен по ст. Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск. Поезд № 67/68 Москва - Абакан был остановлен по станции Ачинск-1 и в настоящее время отправлен в Абакан измененным маршрутом через Красноярск", - говорится в сообщении КрасЖД.

Отмечается, что задержки поездов нет. На участке Абакан - Ачинск будет назначен дополнительный поезд для доставки пассажиров по станциям назначения. Движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск-2 - Назарово ограничено в связи со взрывом на складах воинской части, расположенной в Ачинском районе (станция Улуй).

Ранее сообщалось, что дополнительный поезд сообщением Абакан - Назарово отправился во вторник в 10:40 по местному времени (06:40 мск) по маршруту, чтобы доставить в пункты назначения пассажиров, которые не смогли попасть на свои станции в связи с изменением в движении трех пассажирских поездов.