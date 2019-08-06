Российские военные лидируют в конкурсе "Рембат" Армейских игр после индивидуальной гонки

ТАСС, 6 августа. Команда российских военных занимает первое место на международном конкурсе "Рембат", проходящем в Омске в рамках Армейских международных игр - 2019, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Команда России лидирует на международном конкурсе специалистов ремонтных подразделений "Рембат" после индивидуальной гонки. На втором и третьем местах военнослужащие из Узбекистана и Лаоса соответственно", - говорится в сообщении.

В ходе испытаний экипажам мастерской технического обслуживания (МТО-УБ1), ремонтно-эвакуационной машины (РЭМ-КЛ) и бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-1) нужно было как можно быстрее преодолеть трассу с противотанковыми рвами, железнодорожными платформами, узкими габаритными коридорами и водной преградой. Во время прохождения дистанции команды разгрузили железнодорожный вагон с помощью крана, заменили поврежденное колесо на МТО-УБ1 и подняли танк Т-72 с помощью пневматического домкрата.

Соревнования "Рембат-2019" проходят в Омском автобронетанковом инженерном институте с 4 по 10 августа. В них принимают участие представители Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и России.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.