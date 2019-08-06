Военные восстановят береговую дамбу в пострадавшем от паводков Тулуне до конца недели

Ранее сообщалось, что военным предстоит восстановить около 3 км береговой защитной дамбы на реке Ия в районе моста федеральной трассы Р-255. Всего запланировано отсыпать около 15 тыс. кубических метров скального грунта.

ТАСС, 6 августа. Военнослужащие железнодорожного соединения восстановят до конца недели береговую дамбу города Тулуна Иркутской области, поврежденную второй волной паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа во вторник.

"Сегодня, в свой профессиональный праздник День железнодорожных войск, военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения, передислоцированного из Республики Хакасия, планируют завершить половину запланированных работ - порядка 1,3 км. Оставшуюся часть земляной береговой дамбы, которая в дальнейшем будет спасать город Тулун от наводнения, железнодорожники восстановят до конца недели", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего за время нахождения батальона в зоне ЧС Иркутской области было восстановлено более 3 км дорог, отсыпано около 35 тыс. кубических метров скального грунта. "На вооружении батальона стоит новейшая техника: карьерные самосвалы "КамАЗ", бульдозера, экскаваторы, катки, краны, автогрейдеры - в общем, вся та техника, которая предназначена для выполнения земляных работ при строительстве и восстановлении железнодорожных дорог", - уточнили в округе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну паводков в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

Железнодорожные войска - специальные войска, предназначением которых является строительство, восстановление, эксплуатация и техническое прикрытие железных дорог, которые используются для воинских перевозок. Свою историю эти формирования берут еще с 6 августа 1851 года, когда российский император Николай I на завершающем этапе постройки Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение о составе управления данной железной дороги. Отсюда и современная дата празднования - 6 августа.