Пропавшее при пожаре на Речном вокзале Новосибирска панно через 16 лет нашлось на аукционе

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Историческое панно "Рождение Оби", которое украшало зал ожидания Речного вокзала в Новосибирске и было утеряно после пожара, нашлось спустя 16 лет после пропажи. Сотрудники Музея города Новосибирска обнаружили ранее принадлежавшее городу произведение искусства на интернет-аукционе, сообщил ТАСС краевед, сотрудник музея Константин Голодяев.

Панно "Рождение Оби" размером 15 на 4 метра создал советский художник Владимир Сокол в 1976 году. Оно выполнено из дерева и изображает слияние рек Бия и Катунь, образующих реку Обь, и использует мотивы легенд сибирских народов. Его работа была размещена в холле "Речного вокзала", но в 2003 году, после крупного пожара в соседнем зале здания, панно считалось утерянным.

"Найдено панно было буквально вчера, до этого оно считалось утраченным. Из-за пожара, который произошел в 2003 году, панно, вероятно, не пострадало, пожар был в соседнем зале", - сказал Голодяев.

Работа Сокола была выставлена на аукцион с начальной ценой в $300 тыс., где ее и обнаружили сотрудники музея накануне. Торги были закрыты вечером в день открытия лота, и краевед полагает, что "Рождение Оби" может уже находиться у новых владельцев. В описании к объявлению сказано, что панно было "недавно найдено на складе". Куда оно пропало во время пожара, кто его сохранил и почему решил выставить на продажу, неизвестно, отметил Голодяев.

"На сайте аукциона написано, что оно (панно) находится в Новосибирске, на складе, все остальные подробности - у продавца. Продавец, насколько я знаю, на связь не выходит", - сказал он, отметив, что по этой причине пока не удается установить ни законность сделки, ни другие подробности.

Он отметил, что панно является уникальной авторской работой и представляет художественную ценность, выразив надежду, что удастся разыскать его владельцев, и возможно, вернуть городу его достояние. Голодяев также уверен, что на аукцион выставлена именно оригинальная работа Сокола, поскольку из-за больших размеров и сложности исполнения ее достаточно тяжело подделать.