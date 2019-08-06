Иркутские депутаты просят проверить, сколько пострадавших от паводка реально трудоустроены

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко обратилась в прокуратуру и контрольно-счетную палату (КСП) региона с просьбой проверить ситуацию с трудоустройством пострадавших от паводка, сообщила во вторник пресс-служба парламента.
Ранее правительство региона сообщило, что работу в области получили 235 подтопленцев, в то время как Центр занятости города Тулун, на который приходится большая часть пострадавших, сообщил депутату лишь о 18 трудоустроенных в городе. По данным пресс-службы, Министерство труда и занятости региона выплачивает работодателям за каждого принятого на работу человека субсидию в 18 тыс. рублей.
"Заместитель председателя направила депутатские обращения в прокуратуру и КСП региона с просьбой провести проверки сведений по трудоустройству и привлечению к общественным работам граждан, проживающих в пострадавших от паводков районах. <...> Парламентарий направила обращение в Минтруд с просьбой предоставить официальные данные о количестве трудоустроенных с указанием населенных пунктов, работодателей и периода трудоустройства", - говорится в сообщении.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.