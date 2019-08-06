Иркутские депутаты просят проверить, сколько пострадавших от паводка реально трудоустроены

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко обратилась в прокуратуру и контрольно-счетную палату (КСП) региона с просьбой проверить ситуацию с трудоустройством пострадавших от паводка, сообщила во вторник пресс-служба парламента.

Ранее правительство региона сообщило, что работу в области получили 235 подтопленцев, в то время как Центр занятости города Тулун, на который приходится большая часть пострадавших, сообщил депутату лишь о 18 трудоустроенных в городе. По данным пресс-службы, Министерство труда и занятости региона выплачивает работодателям за каждого принятого на работу человека субсидию в 18 тыс. рублей.