Омский суд признал ликеро-водочный завод "ОША" банкротом

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области по иску Федеральной налоговой службы признал некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков региона ООО "Ликеро-водочный завод "ОША" банкротом и ввел в отношении компании процедуру наблюдения на четыре месяца. Об этом сообщили ТАСС во вторник в суде.

"[Исковое] заявление признано обоснованным, требования тоже. Ввели процедуру наблюдения на четыре месяца, утвердили арбитражного управляющего", - сказал собеседник агентства, добавив, что сумма исковых требований составила более 474,9 млн рублей.

Ранее генеральный директор ЛВЗ Андрей Аверченко был приговорен к трем годам исправительной колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Суд также удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании солидарно с Аверченко и возглавляемой им организации более 262 млн рублей из 300 млн рублей нанесенного государству вреда. Около 40 млн рублей было ими выплачено ранее.

Установлено, что гендиректор завода разработал схему по сокрытию выручки предприятия и реализовал в 2013 году около 17 млн литров неучтенной алкогольной продукции через организацию-посредника. Он также вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы и в декларации по уплате налога на добавленную стоимость.