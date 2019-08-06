Суд увеличил сроки заключения двум участникам массовой драки в омской колонии

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Омский суд вынес приговоры двум заключенным, которые принимали участие в массовой драке в октябре 2018 года в исправительной колонии № 6. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, за дезорганизацию деятельности пенитенциарного заведения им увеличили сроки заключения на 3,5 и 6 месяцев.

"Суд вынес приговоры заключенным Чешуеву и Тишину. К их срокам заключения добавлены 6 и 3,5 месяцев соответственно за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения", - сказала Болдинова.

По ее словам, осужденные из личных неприязненных отношений нанесли телесные повреждения двум заключенным, которые сотрудничали с администрацией колонии. Болдинова подчеркнула, что эти заключенные не являлись зачинщиками массовой драки. "Мы продолжаем расследование в отношении еще 50 человек. Там более серьезные преступления", - отметила она.

В УФСИН по Омской области ТАСС рассказали, что не могут сообщить, на какие сроки и за какие преступления изначально были осуждены Чешуев и Тишин, так как это будет являться разглашением личных данных.

Массовая драка между заключенными произошла в омской ИК-6, где отбывают наказание впервые осужденные за тяжкие преступления, в начале октября 2018 года. В результате беспорядков пострадали 39 заключенных, один из которых в тяжелом состоянии был госпитализирован. Среди сотрудников колонии пострадавших не было. По факту драки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Позднее более 30 сотрудников омского УФСИН получили взыскания за недостаточную работу по профилактике конфликтов между заключенными.