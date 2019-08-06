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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Зону ограниченного пребывания после взрывов под Ачинском планируют сократить до 7 км

Сейчас она составляет 15 км

ТАСС, 6 августа. Территорию с ограниченным пребыванием людей, которая установлена после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском Красноярского края, планируется сократить с 15 до 7 километров, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В настоящее время фиксируется сокращение активности взрывчатых веществ в арсенале. К работе проступили инженерные подразделения Минобороны РФ, готовится к работе саперная служба, 60 специалистов сегодня прибыли к месту ЧС. В настоящее время рассматривается возможность сокращения радиуса так называемой красной зоны с 15 до 7 км. Оснований для второй волны нет, ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 13 человек. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военнослужащем в результате ЧП, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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