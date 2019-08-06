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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

РЖД открыли участок дороги в Ачинском районе, где останавливали движение из-за взрывов

Пассажирские поезда следуют по Красноярской железной дороге по обычному расписанию

ТАСС, 6 августа. Участок "Ачинск-2 - Назарово" Красноярской железной дороги, который был временно закрыт из-за взрывов на складе боеприпасов под Ачинском Красноярского края, вновь функционирует. Поезда движутся по прежним маршрутам, сообщили журналистам в пресс-службе красноярского филиала "Российских железных дорог" (РЖД).

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"6 августа в 17:21 (13:21 мск) местного времени открыто движение поездов по участку "Ачинск 2 - Назарово" Красноярской железной дороги. Пассажирские поезда "Москва - Абакан" и "Абакан - Москва" следуют по КрасЖД по обычному расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее участок железной дороги от станции Ачинск-2 до станции Назарово был закрыт из-за взрывов, которые произошли на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края. Поезда "Москва - Абакан" и "Абакан - Москва" изменили маршрут, пролегающий по Красноярской железной дороге. Задержки поездов при этом не было. На участке "Абакан - Ачинск" был назначен дополнительный поезд для доставки пассажиров по станциям назначения.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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