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В Красноярском крае пропал частный самолет

Борт не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о невыходе на связь частного самолета. Сейчас на разведку направлен вертолет Ми-8", - сообщили в МЧС.

Воздушное судно ищет Региональный координационный центр поиска и спасания. Как сообщили ТАСС в центре, речь идет о самолете типа "летающая лодка". Данных о количестве людей на борту пока нет. Собеседник агентства уточнил, что самолет маленький, на борту может быть не более двух человек.

В новость были внесены изменения (15:57 мск) - добавлены подробности в последнем абзаце

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