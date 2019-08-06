Участники гуманитарного проекта соберут рюкзаки школьникам из зоны паводка в Приангарье

ТАСС, 6 августа. Участники гуманитарного проекта "Добрый груз", в числе которых благотворительные и коммерческие структуры, обеспечат учебными принадлежностями всех нуждающихся школьников из пострадавших от паводка районов Иркутской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Российском Красном кресте.
"К началу нового учебного года организаторы гуманитарного проекта "Добрый груз" намерены обеспечить рюкзаками и школьными принадлежностями всех нуждающихся детей и подростков из Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов Иркутской области. <…> Всего планируется доставить 1,5 тыс. школьных рюкзаков с пеналами, ручками, карандашами и тетрадями для учеников школ вне зависимости от их возраста", - сказал собеседник агентства.
Ранее участники проекта доставили в зону наводнения более десяти тонн продовольствия и предметов первой необходимости. В ближайшее время отправят еще одну партию гуманитарной помощи. К акции присоединились популярные актрисы Елена Захарова и Светлана Антонова. Проект также поддержала Наталья Меркулова - известный режиссер из Иркутской области.
В проекте "Добрый груз" участвует Российский Красный крест, транспортная компания "ПЭК", "Нестле Россия", Фонд продовольствия "Русь".
Ранее во вторник ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о том, что вуз так же отправил тысячу школьных ранцев и канцелярские принадлежности первоклассникам в пострадавшие от паводка районы Иркутской области.