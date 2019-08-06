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Пилот пропавшего на севере Красноярского края самолета вышел на связь

Воздушное судно находится в расчетной точке, где и должно было произвести посадку, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Пилот частного самолета, пропавшего во вторник на полуострове Таймыр на севере Красноярского края, вышел на связь. С самолетом все в порядке, сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, который занимался поисками.

"Воздушное судно обнаружено в 19:54 (15:54 мск), вышел на связь командир экипажа. Судно находится в расчетной точке, где и должно было произвести расчетную посадку. Район Усть-Тарея. Как говорит командир экипажа, самолет исправен, экипаж жив-здоров", - сказал собеседник агентства.

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