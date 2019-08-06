Федеральная трасса в Красноярском крае разблокирована для движения после ЧП под Ачинском

ТАСС, 6 августа. Федеральная трасса "Сибирь", заблокированная из-за взрыва на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, открыта для движения. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального отделения главка МВД Александр Речицкий.

"Все трассы разблокированы. Все ограничения сняты с федеральной трассы Новосибирск - Красноярск", - сказал он.

Участок федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в ночь на вторник был закрыт для движения грузовиков. В понедельник в районе ЧП была также перекрыта трасса Ачинск - Назарово.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Опасные районы покинули более 16 тыс. человек.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.