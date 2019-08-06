Кабмин выделил 20 млн рублей на контроль стройэкспертизы после паводка в Иркутской области

"Выделить в 2019 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 20 млн 213,5 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели федеральному автономному учреждению "Роскапстрой", - говорится в документе.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 20,2 млн рублей на контроль за стройэкспертизой при ликвидации последствий паводков в Иркутской области. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что эти средства предназначены для организации экспертных и аналитических работ в сфере градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, связанных "с мониторингом хода строительства и капремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением на территории Иркутской области, имея в виду ежемесячное представление отчетности о ходе указанного мониторинга". Минстрою РФ поручено осуществлять контроль над целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Минстрой создаст отдельное подразделение для координации действий по восстановлению инфраструктуры Иркутской области после паводка. Предполагалось выделение из бюджета средств на оплату труда сотрудников создаваемого учреждения по проведению мониторинга ликвидации последствий наводнения, а также на прочие расходы подразделения.

"Роскапстрой" - подведомственное учреждение Минстроя РФ. В число его основных видов деятельности входят функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.