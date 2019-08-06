Движение машин и поездов в районе Ачинска полностью восстановлено

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Наземное сообщение в районе Ачинска, где горел и взрывался военный склад, полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено. Все ограничения на движение транспорта, вводившиеся из-за возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, отменены", - отмечается в релизе ведомства.

Ранее сообщалось об открытии воздушного пространства в районе аварии.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Опасные районы покинули более 16 тыс. человек.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.