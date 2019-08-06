Военная полиция доставила в пострадавший от паводка Тулун более 5 тонн гуманитарного груза

ТАСС, 6 августа. Военная полиция Центрального военного округа доставила более 5 тонн гуманитарного груза из Иркутска в пострадавший от второй волны паводков город Тулун. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

Как уточнили в пресс-службе, военные привезли продукты питания, бытовую химию, а также более 300 почтовых посылок, которые пришли со всей России в Иркутск. Все это в ближайшее время раздадут местным жителям.

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшим жителям, проводят исследование проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, а также расчищают территорию от завалов и мусора.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Во время первой волны паводков в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.