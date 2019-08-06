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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Власти Ачинска просят местных жителей не посещать лес в районе произошедших взрывов

Жителям также запрещено собирать грибы и ягоды на лесных территориях, попадавших в зону ЧС

ТАСС, 6 августа. Власти Ачинска Красноярского края, вблизи которого происходили взрывы на складе боеприпасов, попросили жителей не посещать территории, попавшие в зону ЧС. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

"Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попадавших в зону ЧС. В настоящее время, на местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из населенных пунктов Ачинского района, которые находятся в радиусе 20 км от места взрывов, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Они разместились в пунктах временного пребывания и у родственников. Как сообщили в МЧС, для граждан, которые были эвакуированы в Красноярск, в среду с железнодорожного вокзала будет направлена электричка до Ачинска. Во вторник власти начали осуществлять доставку жителей из пунктов временного размещения до мест их проживания.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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