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Паводок в Иркутской области

Электроснабжение всех населенных пунктов Иркутской области восстановлено после паводка

При этом вода остается на 25 приусадебных участках

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение полностью восстановлено во всех пострадавших от второй волны паводка населенных пунктах Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее без света оставался один населенный пункт, где живут около 100 человек.

"Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.

Подтопленных жилых домов и социальных объектов, по данным на 7 августа, в регионе также нет, но вода все еще остается на 25 приусадебных участках, подтоплено три участка автомобильных дорог.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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