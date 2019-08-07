Заповедник "Столбы" в Красноярске открыли для туристов

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Заповедник "Столбы" в Красноярске, в минувшую пятницу закрытый для посетителей из-за пожарной опасности, в среду открыт для туристов, сообщили ТАСС в дирекции заповедника.

"С сегодняшнего дня открылся для посещений. Буферная зона (территория ограниченного доступа, между туристической зоной и зоной полной заповедности - прим. ТАСС) пока закрыта - разрешений на посещение не выдаем", - сказали в заповеднике.

2 августа для предотвращения лесного пожара туристический район заповедника был временно закрыт для свободного посещения. Эколого-просветительские мероприятия в эти дни были отменены или перенесены, при этом заранее запланированные экскурсии проводились в обязательном сопровождении сотрудников заповедника.