На территории склада под Ачинском начались восстановительные работы

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Ремонт начался на территории склада Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) в Ачинске, где был пожар, унесший жизнь одного человека. Об этом в среду журналистам сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На территории административно-хозяйственной базы склада МТО ЦВО в среду стартовали ремонтно-восстановительные работы. В населенный пункт завезены строительный материалы, стекла, рубероид, цемент. Для проведения работ в Ачинский район переброшены электрики, сварщики, столяры, а также трактора и другая коммунальная техника", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и краевые власти создали комиссию для оценки ущерба от пожара на складе под Ачинском.