Регоператор намерен в ближайшие два дня устранить возникшие в Иркутске проблемы с мусором

На этой неделе в ряде районов Иркутска перестали вывозить мусор. Жители города делятся в социальных сетях фотографиями переполненных мусорных баков, вокруг которых также лежат горы мусора. В комментариях горожане пишут, что на некоторых улицах контейнеры пропали, а отходы из них остались лежать на мусорных площадках.

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с отходами "РТ-НЭО Иркутск" намерен в ближайшие два дня своими силами вывезти мусор, который скопился в некоторых районах города из-за того, что подрядчик, занимающийся перевозкой отходов, 1 августа не стал выполнять свою работу. Об этом ТАСС в среду сообщил соучредитель компании-регоператора Артем Мищенко.

"Причина в том, что перевозчик отказался возить. Более того, он сдавал в аренду управляющим компаниям мусорные баки. Мусор просто взял и вывалил на землю, а баки увез с собой. Мы оперативно резервы сформировали, вывезли, глобальные проблемы ушли, остались точечные моменты, еще день-два и вопрос будет закрыт. С перевозчиком сейчас ведем переговоры. Мы считаем, что он не имел права отказаться [от вывоза отходов]", - сказал Мищенко.

По его словам, подрядчик предварительно не уведомил о прекращении вывоза мусора, а 5 августа от него поступила претензия, в которой говорилось о наличии перед ним задолженности. "Он утверждает, что мы ему должны за перевозку, при этом нет с его стороны подтверждающих фактов. Какие бы ни были у нас противоречия, они не должны касаться простого жителя. Поэтому мы сказали перевозчику: "Выходи и работай". Пока что подрядчик не вышел, уговариваем уже пять дней", - сообщил Мищенко.

В ситуацию вмешалась прокуратура, подрядчику было внесено представление об устранении нарушений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в среду представление было рассмотрено. "Прокурор ориентировал компании урегулировать этот вопрос, чтобы все быстро решили и вышли на работу", - сказали в пресс-службе.

В среду неизвестные принесли мешки с мусором к дверям администрации Иркутска. В пресс-службе мэрии ТАСС сообщили, что в полицию по этому поводу не обращались. Комментариями подрядчика - ООО "Петр" - ТАСС пока не располагает.

О регоператоре

Компания "РТ-НЭО Иркутск" на конкурсной основе была выбрана региональным оператором в Иркутской области в рамках реформировании системы обращения с отходами, которая началась в РФ в 2017 году. Компания обслуживает южные районы региона, занимается сбором и утилизацией мусора.