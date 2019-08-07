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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Отдыхавших в лагере "Сокол" в Ачинском районе детей доставят домой

В понедельник их эвакуировали из лагеря в пункты временного размещения из-за взрывов на складе боеприпасов

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Дети и сотрудники детского лагеря "Сокол", расположенного в Ачинском районе Красноярского края, которых в понедельник эвакуировали из-за взрывов на складе боеприпасов под Ачинском, в среду из пунктов временного размещения вернутся в Ачинск. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

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"Сейчас дети и персонал [лагеря "Сокол"] находятся в Назарово в школах №7 и №8. В связи с отменой режима ЧС на территории города главой Ачинска Илаем Ахметовым принято решение доставить детей домой. На данный момент мы формируем колоны и в ближайший час всех доставят в Ачинск", - цитирует пресс-служба руководителя управления образования Ачинска Татьяну Быкову.

Сообщается, что лагерь "Сокол" готовится к новому сезону, который откроют по плану - 9 августа.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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