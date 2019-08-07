Военные химики продезинфицировали около 150 тыс. кв. метров зоны ЧС в Тулуне

"С 1 июля военнослужащими подразделений войск РХБ защиты было продезинфицировано более 40 социально значимых объектов, в том числе централизованная система питьевого водоснабжения, котельные, 15 школ и детских садов, более 160 частных домов и земельных участков, три крестьянско-фермерских хозяйства, подвальные помещения многоквартирных домов. Специалисты продезинфицировали около 150 тыс. кв. метров территории", - говорится в сообщении пресс-службы.

ТАСС, 7 августа. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) продезинфицировали около 150 тыс. кв. метров территории в подтопленном в результате паводков Тулуне Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Также военные отобрали около 300 проб воды, почвы и биологического материала на наличие возбудителей особо опасных и опасных заболеваний, рассказали в округе.

В пресс-службе добавили, что специалисты войск РХБЗ завершили выполнение задач в зоне ликвидации последствий паводка в Тулуне и Тулунском районе.

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшим жителям, исследуют воду и почву, а также расчищают территорию от завалов и мусора.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Во время первой волны паводков в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.