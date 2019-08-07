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Два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами в Томске

Оба госпитализированы

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Три попутных маршрутных автобуса столкнулись на проспекте Кирова в центре Томска утром в среду. В результате ДТП два человека были доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.

"Около 09:00 (5:00 мск) в районе проспекта Кирова, 26, по предварительным данным, произошло столкновение трех попутных маршрутных автобусов. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека, их осматривают медики.

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