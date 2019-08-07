Военные саперы проверяют территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Военные саперы начали проверку территории населенного пункта Каменка, находящегося в непосредственной близости от склада в Ачинском районе, где 5 августа произошел пожар и взрывы боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в среду.
"Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа ведут проверку и очистку территорий населенного пункта Каменка, находящегося в непосредственной близости от склада", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в операции задействованы более 100 саперов. Также военными инженерами применяются специальные бронированные машины.