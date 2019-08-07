В правительстве Алтайского края рассказали, что тормозит газификацию региона

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Обязательные археологические изыскания, качество работы подрядчиков и короткий теплый сезон, в который можно вести строительство, стали факторами того, что бюджет 2019 года на газификацию Алтайского края исполнен лишь на 10%. Об этом в среду на заседании правительства региона сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

"Освоение <...> 10% из объективных причин: мы вынуждены все эти газопроводы начинать делать после того как земля оттаивает. <...> Освоение с отстающими темпами - в прошлом году на этот период вообще было 5% освоение, это не та цифра, которая мне самому нравится. <...> Есть риски по двум направлениям: первая тема - нам усложнили работу с прошлого года, с нас начали требовать при прокладке газовых сетей археологические изыскания по всей протяженности сети, до этого мы работали по факту обнаружения каких-то (археологических объектов)", - сказал Гилев, отвечая на вопрос губернатора края Виктора Томенко о возможных рисках по срыву работ.

Гилев пояснил, что сейчас археологические работы необходимо проводить до проектирования. При этом, по его словам, в крае всего 4 специалиста-ученых, которые занимаются подобной работой, и у них плотный график. Из-за этого задержаны работы по газификации в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

Также, по словам Гилева, по различным причинам есть проблемы с качеством выполнения работ у подрядчиков. Он отметил, что Минстрой края совместно с Минэкономразвития региона работают, чтобы решить эту проблему.

По словам губернатора Томенко, на этот год в Алтайском крае по различным программам запланировано направить на газификацию 323 млн рублей. Глава региона подчеркнул, что прошло уже более полугода и вопрос необходимо решать оперативно. Он поручил Минстрою края подготовить доклад по возможным вариантам решения проблемы с освоением средств.