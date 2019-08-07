Жителям Каменки разрешили вернуться за документами после ЧП на складе боеприпасов

КАМЕНКА /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Жители красноярского поселка Каменка, который находится ближе всех к горевшему складу боеприпасов, возвращаются в дома, чтобы забрать документы и ценные вещи, передает корреспондент ТАСС.

Каменка находится в 12 км к югу от Ачинска, в ней проживают более 1 тыс. человек. Во время пожара на складе боеприпасов все они были эвакуированы. На данный момент поселок остается единственным населенным пунктом в районе, где сохраняется зона действия режима чрезвычайной ситуации.

Жители заходят в дома, чтобы забрать ценные вещи и документы, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Оставаться там дольше небезопасно - все еще работают саперы. Охрану поселка и личных вещей жителей от мародеров осуществляют военные и силы МВД.