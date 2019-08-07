Определены пять земельных участков под возведение жилья в пострадавшем от паводка Тулуне

"Для строительства новых районов жилой застройки с объектами социально-бытового назначения взамен утраченных в результате паводка в Тулуне спланированы пять участков общей площадью более 630 га. Здесь, как отмечают специалисты, уже обеспечена возможность подключения создаваемых объектов к инженерно-техническим сетям: имеются резервы электрической мощности, есть возможность подключения к инженерным сетям", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области определили в Тулуне пять земельных участков общей площадью 630 га, на которых построят новое жилье для пострадавших от наводнения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

На участках будут построены микрорайоны с многоквартирными малоэтажными и индивидуальными домами. Со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко пресс-служба сообщила, что часть многоквартирных домов будет готова в 2019 году. Новые микрорайоны обеспечат социальной инфраструктурой, в частности, планируется строительство школы на 1275 мест.

Началась разработка проекта малоэтажной застройки в микрорайоне "Березовая роща". Там планируется построить поселок на 2,4 тыс. индивидуальных жилых домов. Идет подбор подрядчиков на строительство, говорится в сообщении пресс-службы межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья и объектов социальной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что началась подготовка площадки за дворцом культуры "Прометей", где построят микрорайон с многоквартирными двух- и трехэтажными домами на 700 квартир. Подрядчиком выбрана иркутская компания "Востсибстрой".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.