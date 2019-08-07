Систему оповещения о ЧС в Ачинске проверят из-за жалоб на ее работу во время эвакуации

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Проверку системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях проведут в среду в городе Ачинске Красноярского края из-за жалоб людей на неразборчивость звука, которая выявилась во время эвакуации в городе из-за взрывов на складе воинской части. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Глава города Илай Ахметов поручил муниципальной службе ЕДДС провести комплексную техническую проверку системы как центрального, так и мобильного оповещения населения с помощью громкоговорителей. <...> 5 августа во время поквартальной эвакуации населения в администрацию города поступали жалобы от горожан на плохую разборчивость звуковой информации через громкоговорители", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты проверят четкость восприятия речевого оповещения.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, было эвакуировано более 16 тыс. человек. Пожар был полностью ликвидирован 6 августа, жители стали возвращаться в свои дома, за исключением тех, кто проживает в ближайшей к месту взрыва деревне Каменка. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.